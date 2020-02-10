Магнитные бури 10 февраля 2020: чего ожидать украинцам

10 февраля 2020 09:30 Алла Лысак
Магнитные бури 10 февраля 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 10 февраля?

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Магнитные бури не беспокоили нас несколько недель подряд, к счастью, эта тенденция сохранится и в понедельник, 10 февраля. 

Магнитосфера находится в состоянии спокойствия, поэтому переживать о влиянии солнечной энергии на организм не придется. 

Солнечная погода 10 февраля:                    

  • Солнечный ветер – 441,4 километра в секунду,            
  • Вероятность магнитных бурь – 2%;   
  • Солнечные пятна отсутствуют.

Во время магнитных бурь или возмущений желательно скорректировать свой образ жизни, чтобы избежать негативных последствий. Медики советуют в первую очередь избегать нервного напряжения и физических нагрузок.

Гипертоникам следует мониторить показатели артериального давления. 

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Актуальный прогноз специалистов по магнитным бурям на февраль вы можете прочесть здесь. Будьте здоровы и следите за погодой!

Напомним,

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