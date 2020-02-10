Магнитные бури 10 февраля 2020: чего ожидать украинцам
Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 10 февраля?
Магнитосфера находится в состоянии спокойствия, поэтому переживать о влиянии солнечной энергии на организм не придется.
Солнечная погода 10 февраля:
- Солнечный ветер – 441,4 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 2%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Во время магнитных бурь или возмущений желательно скорректировать свой образ жизни, чтобы избежать негативных последствий. Медики советуют в первую очередь избегать нервного напряжения и физических нагрузок.
Гипертоникам следует мониторить показатели артериального давления.здесь. Будьте здоровы и следите за погодой!
Напомним,