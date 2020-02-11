Магнитные бури 11 февраля 2020: чего ожидать украинцам

11 февраля 2020 09:30 Алла Лысак
Магнитные бури 11 февраля 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Какой будет солнечная погода во вторник, 11 февраля?

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Активность нашей звезды во вторник значительно изменится, поэтому синоптики предупреждают зависимых от метеорологических обстоятельств людей быть внимательными к своему здоровью.  

Магнитосфера станет источником возмущений среднего уровня в первой половине дня, а после 14:00 ситуация стабилизируется. 

Солнечная погода 11 февраля:                    

  • Солнечный ветер – 393,9 километра в секунду,            
  • Вероятность магнитных бурь – 6%;   
  • Солнечные пятна отсутствуют.

Старайтесь не напрягаться в первой половине дня, стрессы могут губительно отразиться на вашем самочувствии на фоне магнитной активности. Занятия спортом и общение, которое может стать эмоциональным, перенесите на вечер. 

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Актуальный прогноз специалистов по магнитным бурям на февраль вы можете прочесть здесь. Будьте здоровы и следите за погодой, чтобы избежать вероятного дискомфорта. 

Напомним,

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