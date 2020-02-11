Магнитные бури 11 февраля 2020: чего ожидать украинцам
Какой будет солнечная погода во вторник, 11 февраля?
Магнитосфера станет источником возмущений среднего уровня в первой половине дня, а после 14:00 ситуация стабилизируется.
Солнечная погода 11 февраля:
- Солнечный ветер – 393,9 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 6%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Старайтесь не напрягаться в первой половине дня, стрессы могут губительно отразиться на вашем самочувствии на фоне магнитной активности. Занятия спортом и общение, которое может стать эмоциональным, перенесите на вечер.здесь. Будьте здоровы и следите за погодой, чтобы избежать вероятного дискомфорта.
Напомним,