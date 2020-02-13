Это прячется в наших вещах: какие пугающие заболевания скрываются в бытовых предметах?
Наверняка, мало кто из нас задумывался о том, какая опасность может скрываться за бытовыми предметами повседневного использования.
Плохо помытая чашка
Заметили плохо помытую чашку с остатками губной помады, к примеру? Она является потенциальной угрозой заражения герпесом, живущим на поверхности. Обязательно попросите ее заменить.
Помада в магазине
Тапочки, обувь в магазинах
Всегда обувайте чужую обувь на носок. Да, не всегда эстетично, но таким образом вы убережете себя от микоза стопы, к примеру.
Очки
Примерка чужих очков может закончится конъюнктивитом либо кератитом. Всегда протирайте их для начала спиртовой салфеткой.
Деньги
Еще в детстве мама нас учила обязательно мыть руки после прикосновений к деньгам. И она оказалась, как всегда, права. На деньгах обитает более 200 видов болезней. Тщательно мой руки с мылом, а еще лучше - наносите на ладони спиртовой антисептик.
Напомним,
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