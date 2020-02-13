Это прячется в наших вещах: какие пугающие заболевания скрываются в бытовых предметах?

Это прячется в наших вещах: какие пугающие заболевания скрываются в бытовых предметах?

Наверняка, мало кто из нас задумывался о том, какая опасность может скрываться за бытовыми предметами повседневного использования.

Сегодня мы готовы вас поразить

Плохо помытая чашка

Заметили плохо помытую чашку с остатками губной помады, к примеру? Она является потенциальной угрозой заражения герпесом, живущим на поверхности. Обязательно попросите ее заменить.

Помада в магазине

Девушки при выборе губной помады чаще всего наносят ее либо на губы, либо на участок кожи. Оба варианта могут быть потенциально опасными и чреваты заражением угревой сыпью либо конъюнктивитом. Всегда наносите косметику только на салфетку и ни в коем случае - себе на кожу.

Тапочки, обувь в магазинах

Всегда обувайте чужую обувь на носок. Да, не всегда эстетично, но таким образом вы убережете себя от микоза стопы, к примеру.

Очки

Примерка чужих очков может закончится конъюнктивитом либо кератитом. Всегда протирайте их для начала спиртовой салфеткой.

Деньги

Еще в детстве мама нас учила обязательно мыть руки после прикосновений к деньгам. И она оказалась, как всегда, права. На деньгах обитает более 200 видов болезней. Тщательно мой руки с мылом, а еще лучше - наносите на ладони спиртовой антисептик.

Напомним,