Магнитные бури в марте 2020: чего ожидать украинцам

В марте синоптики прогнозируют сразу несколько мощных магнитных бурь.

Следующий месяц принесет нам волну геомагнитных возмущений, которые ожидаются накануне 8 Марта.

Как минимум три бури ударят по Украине на старте весны.

Сильные колебания ожидаются 4, 5 и 6 марта.

Синоптики отмечают, что бури будут сильными, поэтому их могут ощутить не только зависимые от метеорологических условий люди, но и все остальные. Помните, что магнитные бури опасны скачками давления и приступами мигрени.

Чтобы свести негативные последствия бурь к минимуму, придерживайтесь накануне нескольких правил: спите не менее 8 часов, не употребляйте тяжелую пищу, избегайте алкоголя и достаточно гуляйте на свежем воздухе.

Напомним,