Магнитные бури в марте 2020: чего ожидать украинцам

26 февраля 2020 23:00 Алла Лысак
Магнитные бури в марте 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури в марте 2020: чего ожидать украинцам
pixabay.com

В марте синоптики прогнозируют сразу несколько мощных магнитных бурь.

Следующий месяц принесет нам волну геомагнитных возмущений, которые ожидаются накануне 8 Марта.

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Как минимум три бури ударят по Украине на старте весны.  

Сильные колебания ожидаются 4, 5 и 6 марта. 

Синоптики отмечают, что бури будут сильными, поэтому их могут ощутить не только зависимые от метеорологических условий люди, но и все остальные. Помните, что магнитные бури опасны скачками давления и приступами мигрени. 

Чтобы свести негативные последствия бурь к минимуму, придерживайтесь накануне нескольких правил: спите не менее 8 часов, не употребляйте тяжелую пищу, избегайте алкоголя и достаточно гуляйте на свежем воздухе.

Напомним,

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