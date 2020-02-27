Магнитные бури 27 февраля 2020: чего ожидать украинцам
Ожидаются ли магнитные бури в четверг, 27 февраля?
Солнечная погода 27 февраля:
- Солнечный ветер – 339, 3 километра в секунду,
- Вероятность магнитных бурь – 5%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Отметим, что в марте нас ожидает целая волна магнитных бурь, к которым желательно подготовиться заранее.
Ознакомиться с подробным прогнозом бурь на март можно здесь.
Здоровое питание, умеренные физические нагрузки и полноценный сон способы нивелировать негативное влияние магнитных возмущений на организм.
Напомним,