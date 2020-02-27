Магнитные бури 27 февраля 2020: чего ожидать украинцам

27 февраля 2020 09:30 Алла Лысак
Магнитные бури 27 февраля 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в четверг, 27 февраля?

Читайте такжеМагнитные бури сегодня в Украине
Специалисты, изучающие солнечную погоду, утверждают, что на сегодня прогноз не вызывает опасений. Незначительные возмущения магнитосферы мы даже не почувствуем, переживать не придется. 

Солнечная погода 27 февраля:                       

  • Солнечный ветер – 339, 3 километра в секунду,              
  • Вероятность магнитных бурь – 5%;    
  • Солнечные пятна отсутствуют.

Отметим, что в марте нас ожидает целая волна магнитных бурь, к которым желательно подготовиться заранее.

Ознакомиться с подробным прогнозом бурь на март можно здесь

Здоровое питание, умеренные физические нагрузки и полноценный сон способы нивелировать негативное влияние магнитных возмущений на организм. 

Напомним,

Облако тегов

магнитная буря

Материалы по теме

Магнитные бури в марте 2020: чего ожидать украинцам
ЗОЖ

Магнитные бури в марте 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)
Ничто не случается дважды: канал СТБ рассекретил дату премьеры 2 сезона

Ничто не случается дважды: канал СТБ рассекретил дату премьеры 2 сезона

Популярное видео

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)
Участковый с ДВРЗ: смотреть 18 серию онлайн (эфир от 20.02.2020)

Участковый с ДВРЗ: смотреть 18 серию онлайн (эфир от 20.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK