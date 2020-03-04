Мощная магнитная буря в марте 2020: чего ожидать украинцам
Как обезопасить себя от мощной магнитной бури?
Магнитные возмущения будут достаточно сильными, поэтому дискомфорт могут ощутить не только зависимые от метеорологических условий люди, но и все остальные. Медики предупреждают об обострении хронических заболеваний, перепадах настроения, апатии, раздражительности.
Также медики советуют пить достаточно воды, заниматься лишь умеренными физическими нагрузками и избегать эмоциональных стрессов.
Напомним,