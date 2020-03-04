Мощная магнитная буря в марте 2020: чего ожидать украинцам

4 марта 2020 23:00 Алла Лысак
Мощная магнитная буря в марте 2020: чего ожидать украинцам
Названа дата самой мощной в 2020 году магнитной бури
pixabay.com

Как обезопасить себя от мощной магнитной бури?

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5 марта Землю настигнет мощная магнитная буря, специалисты называют ее одной из самых мощных в году и самой мощной из тех, что уже состоялись в 2020-м.

Магнитные возмущения будут достаточно сильными, поэтому дискомфорт могут ощутить не только зависимые от метеорологических условий люди, но и все остальные. Медики предупреждают об обострении хронических заболеваний, перепадах настроения, апатии, раздражительности.  

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Защититься от негативного влияния магнитной бури поможет правильный образ жизни, в особенности здоровое питание! Не ешьте сладкое и жирное, включите в рацион максимум фруктов и овощей. 

Также медики советуют пить достаточно воды, заниматься лишь умеренными физическими нагрузками и избегать эмоциональных стрессов.

Напомним,

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