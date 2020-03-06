Почему ваш вес стоит на месте: ТОП-3 распространенные причины

Иногда одного зала бывает недостаточно. Существует еще ряд причин, почему заветные килограммы не исчезают на глазах.

Отеки

Сегодня мы поговорим именно о них.

Часто из-за ПМС или же во время менструации женский организм имеет свойство задерживать в себе жидкость. Так же отечность возможна из-за большого количества соленых/молочных продуктов. Это может сбить с толку, когда вы встаёте на весы.⠀

Замедленный отклик организма

Читайте также Диета от прыщей: избавляемся быстро и эффективно Нужно помнить, что мы все уникальны и скорость отклика вашего тела на изменения в питании, тренировках - индивидуальна. Это зависит от вашего возраста, как часто вы изнуряли свой организм диетами, от общего здоровья организма.⠀

Эффект плато

Слишком долго вы придерживались отрицательной калорийности, той же нагрузки на тренировке. Происходит адаптация, нужно что-то менять!⠀

Напомним,