Почему ваш вес стоит на месте: ТОП-3 распространенные причины

6 марта 2020 08:00 Антонина Старовойт
Почему ваш вес стоит на месте: ТОП-3 распространенные причины
Почему ваш вес стоит на месте: ТОП-3 распространенные причины
pixabay.com

Иногда одного зала бывает недостаточно. Существует еще ряд причин, почему заветные килограммы не исчезают на глазах.

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Сегодня мы поговорим именно о них. 

Отеки

Часто из-за ПМС или же во время менструации женский организм имеет свойство задерживать в себе жидкость. Так же отечность возможна из-за большого количества  соленых/молочных продуктов. Это может сбить с толку, когда вы встаёте на весы.⠀

Замедленный отклик организма

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Нужно помнить, что мы все уникальны и скорость отклика вашего тела на изменения в питании, тренировках - индивидуальна. Это зависит от вашего возраста, как часто вы изнуряли свой организм диетами, от общего здоровья организма.⠀
 

Эффект плато 

Слишком долго вы придерживались отрицательной калорийности, той же нагрузки на тренировке. Происходит адаптация, нужно что-то менять!⠀
Напомним, 

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