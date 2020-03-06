Почему ваш вес стоит на месте: ТОП-3 распространенные причины
6 марта 2020 08:00
Антонина Старовойт
Почему ваш вес стоит на месте: ТОП-3 распространенные причины
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Иногда одного зала бывает недостаточно. Существует еще ряд причин, почему заветные килограммы не исчезают на глазах.
Сегодня мы поговорим
именно о них.
Отеки
Часто из-за ПМС или же во время менструации женский организм имеет свойство задерживать в себе жидкость. Так же отечность возможна из-за большого количества соленых/молочных продуктов. Это может сбить с толку, когда вы встаёте на весы.⠀
Замедленный отклик организма
Нужно помнить, что мы все уникальны и скорость отклика вашего тела на изменения в питании, тренировках - индивидуальна. Это зависит от вашего возраста, как часто вы изнуряли свой организм диетами, от общего здоровья организма.⠀
Эффект плато
Слишком долго вы придерживались отрицательной калорийности, той же нагрузки на тренировке. Происходит адаптация, нужно что-то менять!⠀
Напомним,