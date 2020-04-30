Блестящая улыбка: как правильно ухаживать за зубами и чего делать точно не нужно

30 апреля 2020 13:00 Антонина Старовойт
Блестящая улыбка: как правильно ухаживать за зубами и чего делать точно не нужно
Блестящая улыбка: как правильно ухаживать за зубами и чего делать точно не нужно
Pinterest

Наша улыбка - наше оружие. Но что делать, если это оружие со временем начинает терять свой презентабельный вид? Правильно, нужно регулярно за ним следить.

Читайте такжеЗачем детям нужна профессиональная чистка зубов?
Сегодня мы расскажем, как необходимо ухаживать за вашими зубами, чтобы минимизировать походы к стоматологу и наслаждаться лучезарной улыбкой каждый день. Самое время сказать всем проблемам с зубами "нет". 

Следите за температурным режимом 

Любые резкие перепады температуры плохо влияют на зубную эмаль, потому как для них одинаково вредна и горячая, и холодная пища. Эмаль защищает зубы от влияния разрушающих факторов извне. Если ваши зубы здоровы, а с эмалью проблем нет, то зубы не будут значительно реагировать ни на холодное, ни на горячее. Как только вы начинаете ощущать дискомфорт, сразу же обращайтесь за помощью к специалисту. Иначе это может быть чревато более глобальным проблемами. 

Не отбеливайте зубы самостоятельно 

Читайте такжеТОП-5 полезных продуктов, в которых сахар невероятно зашкаливает: будьте осторожны!
Современная медицина шагнула уже далеко вперед во многих косметических процедурах. Но почему-то в то же время, мы все еще продолжаем шерстить форумы в поисках различных способов по отбеливанию зубов. И тут начинаются настоящие проблемы! Зубы должен отбеливать только сертифицированный специалист. Перед процедурой он обязан взять пробы вашей реакции на тот или иной препарат, а уже потом назначать день отбеливания. Не все могут сразу делать эту процедуру. Для нее вам необходимо иметь крепкие и здоровые зубы. 

Следите за щеткой 

Важно не только то, что мы чистим, а еще и чем. Зубная щетка требует такого же тщательного ухода, как и ваша эмаль. Меняйте обычную щетку раз в три месяца. А еще лучше - приобретите электрощетку: она и служите дольше, и вычищает остатки еды лучше. Не забывайте менять ее после инфекционных заболеваний. 

Регулярно ходите к стомалогу 

Лучше лишний раз сходить, чем потом посещать стоматолога на постоянной основе. К сожалению, мы привыкли записываться на прием уже при очевидных болях. Пора пересмотреть эту плохую привычку. Профессиональный осмотр гигиены полости рта нужно проводить раз в полгода. Запомните! 
 
Напомним, 
 

Облако тегов

здоровье красота зубы уход советы

Материалы по теме

Как уменьшить риск подхватить коронавирус: секреты правильной уборки
Полезные советы

Как уменьшить риск подхватить коронавирус: секреты правильной уборки
Почему ребенку нужна вода и витамины?
ЗОЖ

Почему ребенку нужна вода и витамины?
Морщины и дряблость кожи: медики назвали продукты, которые портят внешний вид
ЗОЖ

Морщины и дряблость кожи: медики назвали продукты, которые портят внешний вид
ТОП-5 неожиданных причин, почему вы не можете получить оргазм: вы точно не знали этого раньше!
Психология

ТОП-5 неожиданных причин, почему вы не можете получить оргазм: вы точно не знали этого раньше!

Популярное на сайте

Почему у вас выпадают волосы: главные причины, о которых вы не догадывались

Почему у вас выпадают волосы: главные причины, о которых вы не догадывались
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)
Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)
Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK