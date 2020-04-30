Блестящая улыбка: как правильно ухаживать за зубами и чего делать точно не нужно
30 апреля 2020 13:00
Антонина Старовойт
Блестящая улыбка: как правильно ухаживать за зубами и чего делать точно не нужно
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Наша улыбка - наше оружие. Но что делать, если это оружие со временем начинает терять свой презентабельный вид? Правильно, нужно регулярно за ним следить.
Сегодня мы расскажем, как необходимо ухаживать за вашими зубами
, чтобы минимизировать походы к стоматологу и наслаждаться лучезарной улыбкой каждый день. Самое время сказать всем проблемам с зубами "нет".
Следите за температурным режимом
Любые резкие перепады температуры плохо влияют на зубную эмаль, потому как для них одинаково вредна и горячая, и холодная пища. Эмаль защищает зубы от влияния разрушающих факторов извне. Если ваши зубы здоровы, а с эмалью проблем нет, то зубы не будут значительно реагировать ни на холодное, ни на горячее. Как только вы начинаете ощущать дискомфорт, сразу же обращайтесь за помощью к специалисту. Иначе это может быть чревато более глобальным проблемами.
Не отбеливайте зубы самостоятельно
Современная медицина шагнула уже далеко вперед во многих косметических процедурах. Но почему-то в то же время, мы все еще продолжаем шерстить форумы в поисках различных способов по отбеливанию зубов. И тут начинаются настоящие проблемы! Зубы должен отбеливать только сертифицированный специалист. Перед процедурой он обязан взять пробы вашей реакции на тот или иной препарат, а уже потом назначать день отбеливания. Не все могут сразу делать эту процедуру. Для нее вам необходимо иметь крепкие и здоровые зубы.
Следите за щеткой
Важно не только то, что мы чистим, а еще и чем. Зубная щетка требует такого же тщательного ухода, как и ваша эмаль. Меняйте обычную щетку раз в три месяца. А еще лучше - приобретите электрощетку: она и служите дольше, и вычищает остатки еды лучше. Не забывайте менять ее после инфекционных заболеваний.
Регулярно ходите к стомалогу
Лучше лишний раз сходить, чем потом посещать стоматолога на постоянной основе. К сожалению, мы привыкли записываться на прием уже при очевидных болях. Пора пересмотреть эту плохую привычку. Профессиональный осмотр гигиены полости рта нужно проводить раз в полгода. Запомните!
Напомним,