Блестящая улыбка: как правильно ухаживать за зубами и чего делать точно не нужно

Наша улыбка - наше оружие. Но что делать, если это оружие со временем начинает терять свой презентабельный вид? Правильно, нужно регулярно за ним следить.

Следите за температурным режимом

Сегодня мы расскажем, как необходимо ухаживать за вашими зубами , чтобы минимизировать походы к стоматологу и наслаждаться лучезарной улыбкой каждый день. Самое время сказать всем проблемам с зубами "нет".

Любые резкие перепады температуры плохо влияют на зубную эмаль, потому как для них одинаково вредна и горячая, и холодная пища. Эмаль защищает зубы от влияния разрушающих факторов извне. Если ваши зубы здоровы, а с эмалью проблем нет, то зубы не будут значительно реагировать ни на холодное, ни на горячее. Как только вы начинаете ощущать дискомфорт, сразу же обращайтесь за помощью к специалисту. Иначе это может быть чревато более глобальным проблемами.

Не отбеливайте зубы самостоятельно

Следите за щеткой

Современная медицина шагнула уже далеко вперед во многих косметических процедурах. Но почему-то в то же время, мы все еще продолжаем шерстить форумы в поисках различных способов по отбеливанию зубов. И тут начинаются настоящие проблемы! Зубы должен отбеливать только сертифицированный специалист. Перед процедурой он обязан взять пробы вашей реакции на тот или иной препарат, а уже потом назначать день отбеливания. Не все могут сразу делать эту процедуру. Для нее вам необходимо иметь крепкие и здоровые зубы.

Важно не только то, что мы чистим, а еще и чем. Зубная щетка требует такого же тщательного ухода, как и ваша эмаль. Меняйте обычную щетку раз в три месяца. А еще лучше - приобретите электрощетку: она и служите дольше, и вычищает остатки еды лучше. Не забывайте менять ее после инфекционных заболеваний.

Регулярно ходите к стомалогу

Лучше лишний раз сходить, чем потом посещать стоматолога на постоянной основе. К сожалению, мы привыкли записываться на прием уже при очевидных болях. Пора пересмотреть эту плохую привычку. Профессиональный осмотр гигиены полости рта нужно проводить раз в полгода. Запомните!

Напомним,