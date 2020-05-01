Магнитные бури 1 мая 2020: чего ожидать украинцам
Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 1 мая?
В Центре исследований космической погоды сообщают, что геомагнитная обстановка в пятницу, 1 мая, останется спокойной.возмущения не ожидаются на протяжении всего дня, переживать о возможном ухудшении самочувствия не стоит, даже если вы зависимы от метеорологических условий.
Солнечная погода 1 мая:
- Вероятность магнитных бурь – 2%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Первая в мае магнитная буря ожидается 5 числа.
Напомним,