Магнитные бури 1 мая 2020: чего ожидать украинцам

1 мая 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури 1 мая 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 1 мая?

В Центре исследований космической погоды сообщают, что геомагнитная обстановка в пятницу, 1 мая, останется спокойной. 

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Магнитные возмущения не ожидаются на протяжении всего дня, переживать о возможном ухудшении самочувствия не стоит, даже если вы зависимы от метеорологических условий. 

Солнечная погода 1 мая:                       

  • Вероятность магнитных бурь – 2%;        
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Синоптики предупреждают, что в мае состоятся несколько магнитных бурь, готовиться к ним рекомендуем заранее. Так, например, уже сейчас необходимо следить за сном, ограничить употребление алкоголя и больше гулять на свежем воздухе.

Первая в мае магнитная буря ожидается 5 числа. 

Напомним,

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