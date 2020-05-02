Магнитные бури 2 мая 2020: чего ожидать украинцам

2 мая 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури 2 мая 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 2 мая?

Специалисты из Центра исследований космической погоды сообщают, что прогноз на 2 мая, субботу, будет благоприятным. 

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Магнитные возмущения не ожидаются, геомагнитная обстановка на протяжении всего дня будет в пределах нормы и никак не повлияет на самочувствие людей. 

Солнечная погода 2 мая:                        

  • Вероятность магнитных бурь – 2%;        
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Обращаем ваше внимание, что в мае нас ожидают несколько магнитных бурь, первая из них прогнозируется на 4-5 мая. Если вы относитесь к категории метеозависимых людей, уже сегодня скорректируйте свое время так, чтобы спать не менее 8 часов.

Полезными будут прогулки на свежем воздухе и здоровая пища. 

Напомним,

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