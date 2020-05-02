Магнитные бури 2 мая 2020: чего ожидать украинцам

Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 2 мая?

Специалисты из Центра исследований космической погоды сообщают, что прогноз на 2 мая, субботу, будет благоприятным.

Солнечная погода 2 мая:

Вероятность магнитных бурь – 2%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Магнитные возмущения не ожидаются, геомагнитная обстановка на протяжении всего дня будет в пределах нормы и никак не повлияет на самочувствие людей.

Обращаем ваше внимание, что в мае нас ожидают несколько магнитных бурь, первая из них прогнозируется на 4-5 мая. Если вы относитесь к категории метеозависимых людей, уже сегодня скорректируйте свое время так, чтобы спать не менее 8 часов.

Полезными будут прогулки на свежем воздухе и здоровая пища.

Напомним,