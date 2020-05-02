Магнитные бури 2 мая 2020: чего ожидать украинцам
Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 2 мая?
Специалисты из Центра исследований космической погоды сообщают, что прогноз на 2 мая, субботу, будет благоприятным.возмущения не ожидаются, геомагнитная обстановка на протяжении всего дня будет в пределах нормы и никак не повлияет на самочувствие людей.
Солнечная погода 2 мая:
- Вероятность магнитных бурь – 2%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Полезными будут прогулки на свежем воздухе и здоровая пища.
Напомним,