Магнитные бури 4 мая 2020: чего ожидать украинцам

4 мая 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури 4 мая 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 4 мая?

В Центр исследований космической погоды прогнозируют в понедельник, 4 мая, начало вспышки на Солнце, которая спровоцирует магнитную бурю. 

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Магнитные возмущения в этот день достигнут умеренного уровня, к сожалению, они могут вызвать ухудшение состояния украинцев. 

Солнечная погода 4 мая:                        

  • Вероятность магнитных бурь – 15%;         
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы рекомендуется иметь при себе лекарства, важно не перенапрягаться ни умственно, ни физически, и пить много воды на протяжении всего дня. 

Напомним,

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