Магнитные бури 4 мая 2020: чего ожидать украинцам
4 мая 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 4 мая?
В Центр исследований космической погоды прогнозируют в понедельник, 4 мая, начало вспышки на Солнце, которая спровоцирует магнитную бурю.возмущения в этот день достигнут умеренного уровня, к сожалению, они могут вызвать ухудшение состояния украинцев.
Солнечная погода 4 мая:
- Вероятность магнитных бурь – 15%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Напомним,