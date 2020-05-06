Магнитные бури 6 мая 2020: чего ожидать украинцам

6 мая 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури 6 мая 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 6 мая?

В Центре исследований космической погоды предупреждают, что в среду, 6 мая, будут ощущаться последствия мощной магнитной бури.

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Магнитные возмущения пойдут на спад, однако угроза ухудшения дискомфорта остается, будьте внимательны к своему самочувствию. 

Солнечная погода 6 мая:                          

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;         
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Постарайтесь в первой половине дня больше времени проводить на свежем воздухе, важные дела желательно перенести на вечер. Ложитесь спать своевременно, а во время бодрствования пейте достаточно воды. Будьте здоровы!

Напомним,

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