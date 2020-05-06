Магнитные бури 6 мая 2020: чего ожидать украинцам
6 мая 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 6 мая?
В Центре исследований космической погоды предупреждают, что в среду, 6 мая, будут ощущаться последствия мощной магнитной бури.возмущения пойдут на спад, однако угроза ухудшения дискомфорта остается, будьте внимательны к своему самочувствию.
Солнечная погода 6 мая:
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Напомним,