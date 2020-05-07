Магнитные бури 7 мая 2020: чего ожидать украинцам

7 мая 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури 7 мая 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 7 мая?

В Центре исследований космической погоды сообщают, что погода в четверг будет благоприятной на протяжении всего дня. 

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Магнитные возмущения окончательно сойдут на нет, даже зависимые от смены метеорологических условий люди не будут ощущать дискомфорта в этот день. 

Солнечная погода 7 мая:                           

  • Вероятность магнитных бурь – 5%;         
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Магнитные бури особенно влияют на людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, если вы имеете склонность к повышению давления, носите с собой медикаменты. Будьте здоровы!

Напомним,

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