Магнитные бури 7 мая 2020: чего ожидать украинцам
7 мая 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 7 мая?
В Центре исследований космической погоды сообщают, что погода в четверг будет благоприятной на протяжении всего дня.возмущения окончательно сойдут на нет, даже зависимые от смены метеорологических условий люди не будут ощущать дискомфорта в этот день.
Солнечная погода 7 мая:
- Вероятность магнитных бурь – 5%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Напомним,