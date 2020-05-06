Шпинат – король зелени: польза и вред листового овоща

Шпинат – это очень полезный, но не слишком популярный листовой овощ. У нас его используют не часто, и зря! Французы называют шпинат «королем» листовых овощей!

Диетолог проекта «Зважені та щасливі» Светлана Фус рассказывает, чем так полезен шпинат, в каких количествах, а также, кому запрещено его есть.

Он содержит множество питательных и полезных веществ: хлорофилл, бета каротин, фолиевую кислоту, Витамин Е, С, К, РР, группы В, а также калий, фосфор, магний, медь, цинк, железо. Кстати, когда в организме недостаточный запас железа, витамина В12 или фолиевой кислоты, может возникнуть железодефицитная анемия.

Часто в зоне риска находятся беременные. Дефицит железа затрагивает не только организм женщин, но влияет и на развитие плода.⠀Но очевидно, что одного шпината, как источника железа, недостаточно, чтобы сбалансировать свой рацион.

Следует помнить, при мочекаменной болезни значительное количество щавелевой кислоты в листьях растения может спровоцировать образование оксалатных камней в мочевыводящих путях. Рекомендуется исключать этот продукт из употребления при заболеваниях почек, печени, подагре. Устранить негативное действие щавелевой кислоты можно путем термической обработки шпината. Но необходимо помнить, что повторное нагревание приводит к образованию в нем нитритов и нитрозаминов, что небезопасно для организма, в особенности детского. Во избежание нежелательных последствий следует хранить готовые блюда со шпинатом в холодильнике. Также природные эстрогены шпината влияют на выработку гормона тироксина, поэтому нужно ограничивать его употребление тем, у кого диагностирована дисфункция щитовидной железы. Наблюдаются также негативные последствия от употребления шпината в случае приема некоторых лекарств (антикоагулянты) или минеральных соединений, содержащих магний, железо, кальций.

Свежие листья шпината богаты несколькими важными антиоксидантами - бета-каротином и витамином C, а также полифенольными антиоксидантами, лютеином, зеаксантином и бета-каротином. Все вместе эти соединения являются поглотителями свободных радикалов, которые играют свою роль в процессе старения и развития различных заболеваний.

Добавляя шпинат, вы будете повышать питательную ценность рациона и получать пользу для вашего организма.

Шпинат, как и любая другая зелень, добавляет в наш рацион вещества, которые нормализуют состояние сосудов, влияют на процессы кроветворения, обладают антиоксидантным и противоопухолевым действием.

Наше питание должно быть разнообразным! Надо помнить о том, любой продукт может негативно влиять на здоровье, если есть его регулярно в больших количествах, поэтому я рекомендую употреблять шпинат 2-3 раза в неделю.

Напомним,