Магнитные бури 8 мая 2020: чего ожидать украинцам

8 мая 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури 8 мая 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 8 мая?

Синоптики Центра исследований космической погоды информируют, что геомагнитные бури в пятницу, 8 мая, не ожидаются. 

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Магнитные возмущения не станут причиной ухудшения самочувствия украинцев, космическая погода останется в стабильном и спокойном состоянии весь день. 

Солнечная погода 8 мая:                            

  • Вероятность магнитных бурь – 3%;         
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Магнитные возмущения чаще всего вызывают мигрени и скачки артериального давления. Профилактикой медики называют здоровый образ жизни, умеренные нагрузки, отказ от алкоголя, курения и вредной еды. 

Напомним,

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