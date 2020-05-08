Магнитные бури 8 мая 2020: чего ожидать украинцам
8 мая 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 8 мая?
Синоптики Центра исследований космической погоды информируют, что геомагнитные бури в пятницу, 8 мая, не ожидаются.возмущения не станут причиной ухудшения самочувствия украинцев, космическая погода останется в стабильном и спокойном состоянии весь день.
Солнечная погода 8 мая:
- Вероятность магнитных бурь – 3%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Напомним,