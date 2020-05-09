Магнитные бури 9 мая 2020: чего ожидать украинцам
Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 9 мая?
Специалисты Центра исследований космической погоды, отслеживающие изменения геомагнитной обстановки, сообщают, что в субботу, 9 мая, солнечная погода будет благоприятной и солнце не будет влиять на наше самочувствие больше обычного.возмущения не ожидаются в субботу, воспользуйтесь возможностью провести день активно, но соблюдая карантин.
Солнечная погода 9 мая:
- Вероятность магнитных бурь – 2%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Напомним,