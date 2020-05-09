Магнитные бури 9 мая 2020: чего ожидать украинцам

9 мая 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури 9 мая 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 9 мая?

Специалисты Центра исследований космической погоды, отслеживающие изменения геомагнитной обстановки, сообщают, что в субботу, 9 мая, солнечная погода будет благоприятной и солнце не будет влиять на наше самочувствие больше обычного.

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Магнитные возмущения не ожидаются в субботу, воспользуйтесь возможностью провести день активно, но соблюдая карантин. 

Солнечная погода 9 мая:                            

  • Вероятность магнитных бурь – 2%;         
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Во второй половине месяца ожидаются магнитные бури средней интенсивности, вы можете подготовиться к геомагнитному удару, придерживаясь советов врачей. Желательно больше проводить времени на свежем воздухе, отказаться от алкоголя и заниматься умеренной физической активностью. 

Напомним,

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