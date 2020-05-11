Магнитные бури 11 мая 2020: чего ожидать украинцам
11 мая 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 11 мая?
Центр исследований космической погоды передает, что в понедельник сохранится оптимальная геомагнитная обстановка.возмущения, которые влияли на нас на старте месяца, остались позади. Вы можете проводить время активно, не переживая об ухудшении самочувствия из-за бурь.
Солнечная погода 11 мая:
- Вероятность магнитных бурь – 2%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Напомним,