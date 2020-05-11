Магнитные бури 11 мая 2020: чего ожидать украинцам

11 мая 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури 11 мая 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 11 мая?

Центр исследований космической погоды передает, что в понедельник сохранится оптимальная геомагнитная обстановка.

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Магнитные возмущения, которые влияли на нас на старте месяца, остались позади. Вы можете проводить время активно, не переживая об ухудшении самочувствия из-за бурь.

Солнечная погода 11 мая:                              

  • Вероятность магнитных бурь – 2%;         
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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С 11 мая Украина ослабляет карантин, предлагаем прогуляться в парке, придерживаясь всех мер безопасности. Ведь времяпровождение на улице защищает человека от губительного влияния бурь.

Напомним,

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