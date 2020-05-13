Магнитные бури 13 мая 2020: чего ожидать украинцам

13 мая 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури 13 мая 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в среду 13 мая?

Специалисты Центра исследований солнечной активности сообщают, что 13 мая геомагнитная обстановка останется благоприятной. 

Читайте такжеУченые назвали температуру воздуха, которая остановит распространение коронавируса
Магнитные возмущения не станут источником дискомфорта в этот день, можете провести его активно. Избегайте стрессов и эмоциональных срывов, которые способствуют повышению давления. 

Солнечная погода 13 мая:                              

  • Вероятность магнитных бурь – 5%;         
  • Солнечные пятна отсутствуют.

Читайте такжеМедики назвали самый важный витамин для здоровья
В конце мая ожидается мощная магнитная буря, которая способна повлиять на самочувствие не только зависимых от метеорологических условий людей, но и всех украинцев. Следите за нашими прогнозами. 

Напомним,

Облако тегов

магнитная буря

Материалы по теме

Магнитные бури сегодня в Украине
Гороскопы

Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)
Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)

Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)
Холостяк-10: кто покинул шоу в 10 выпуске от 08.05.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу в 10 выпуске от 08.05.2020

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)
Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)

Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 09.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 09.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK