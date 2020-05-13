Магнитные бури 13 мая 2020: чего ожидать украинцам
13 мая 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в среду 13 мая?
Специалисты Центра исследований солнечной активности сообщают, что 13 мая геомагнитная обстановка останется благоприятной.возмущения не станут источником дискомфорта в этот день, можете провести его активно. Избегайте стрессов и эмоциональных срывов, которые способствуют повышению давления.
Солнечная погода 13 мая:
- Вероятность магнитных бурь – 5%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Напомним,