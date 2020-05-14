Магнитные бури 14 мая 2020: чего ожидать украинцам

14 мая 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури 14 мая 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 14 мая?

Синоптики из Центра исследований солнечной активности информируют о благоприятной космической погоде в четверг, 14 мая. 

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Магнитные возмущения будут минимальными и никак не повлияют на самочувствие или артериальное давление людей, которые реагируют на смену погодных условий. 

Солнечная погода 14 мая:                                

  • Вероятность магнитных бурь – 3%;         
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Следующая магнитная буря ожидается 23 мая с пиком в районе шести часов утра. Рекомендуем уже сейчас следить за качеством своего сна и гулять на свежем воздухе, чтобы снизить дискомфорт во время магнитных возмущений. 

Напомним,

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