Магнитные бури 14 мая 2020: чего ожидать украинцам
14 мая 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 14 мая?
Синоптики из Центра исследований солнечной активности информируют о благоприятной космической погоде в четверг, 14 мая.возмущения будут минимальными и никак не повлияют на самочувствие или артериальное давление людей, которые реагируют на смену погодных условий.
Солнечная погода 14 мая:
- Вероятность магнитных бурь – 3%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Напомним,