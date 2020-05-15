Магнитные бури 15 мая 2020: чего ожидать украинцам

15 мая 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури 15 мая 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 15 мая?

По информации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, в пятницу, 15 мая, космическая погода будет спокойной. 

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Магнитные возмущения окажутся минимальными, они не смогут повлиять на самочувствие людей. Можете провести день активно, не переживая солнечной погоде. 

Солнечная погода 15 мая:                                 

  • Вероятность магнитных бурь – 2%;         
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Волна солнечной радиации накроет Землю уже в понедельник, 19 мая. Предстоящая магнитная буря окажется мощной, рекомендуем уже сейчас заняться профилактическими мерами:

  • больше гулять,
  • отказаться от алкоголя,
  • перейти на здоровое питание,
  • заниматься спортом. 

Напомним,

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