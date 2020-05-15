Магнитные бури 15 мая 2020: чего ожидать украинцам
15 мая 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 15 мая?
По информации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, в пятницу, 15 мая, космическая погода будет спокойной.возмущения окажутся минимальными, они не смогут повлиять на самочувствие людей. Можете провести день активно, не переживая солнечной погоде.
Солнечная погода 15 мая:
- Вероятность магнитных бурь – 2%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
- больше гулять,
- отказаться от алкоголя,
- перейти на здоровое питание,
- заниматься спортом.
Напомним,