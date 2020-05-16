Магнитные бури 16 мая 2020: чего ожидать украинцам

16 мая 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури 16 мая 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 16 мая?

Синоптики из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца сообщают, что в субботу геомагнитная обстановка останется спокойной. 

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На протяжении всего дня магнитные возмущения будут минимальными и не повлияют на самочувствие человека. 

Солнечная погода 16 мая:                                 

  • Вероятность магнитных бурь – 4%;         
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Отметим, что до конца текущей недели геомагнитная ситуация будет спокойной, однако с понедельника ожидается ухудшение солнечной погоды, а во вторник возникнет буря.

Чтобы избежать дискомфорта, медики советуют уже сейчас контролировать свои биоритмы, спать не менее 8 часов в сутки и пить достаточно воды.

Напомним,

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