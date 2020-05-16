Магнитные бури 16 мая 2020: чего ожидать украинцам
Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 16 мая?
Синоптики из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца сообщают, что в субботу геомагнитная обстановка останется спокойной.возмущения будут минимальными и не повлияют на самочувствие человека.
Солнечная погода 16 мая:
- Вероятность магнитных бурь – 4%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Чтобы избежать дискомфорта, медики советуют уже сейчас контролировать свои биоритмы, спать не менее 8 часов в сутки и пить достаточно воды.
Напомним,