Магнитные бури 16 мая 2020: чего ожидать украинцам

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 16 мая?

Синоптики из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца сообщают, что в субботу геомагнитная обстановка останется спокойной.

Солнечная погода 16 мая:

Вероятность магнитных бурь – 4%;

Солнечные пятна отсутствуют.

На протяжении всего дня магнитные возмущения будут минимальными и не повлияют на самочувствие человека.

Отметим, что до конца текущей недели геомагнитная ситуация будет спокойной, однако с понедельника ожидается ухудшение солнечной погоды, а во вторник возникнет буря.

Чтобы избежать дискомфорта, медики советуют уже сейчас контролировать свои биоритмы, спать не менее 8 часов в сутки и пить достаточно воды.

Напомним,