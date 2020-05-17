Магнитные бури 17 мая 2020: чего ожидать украинцам

17 мая 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури 17 мая 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине: названа дата мощного всплеска

Прогнозируются ли магнитные бури в воскресенье, 17 мая?

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца спрогнозировали благоприятную солнечную погоду на воскресенье, 17 мая. 

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На протяжении всего дня магнитные возмущения не окажут влияния на здоровье человека. Это отличная возможность провести время активно, например, на природе.  

Солнечная погода 17 мая:                                 

  • Вероятность магнитных бурь – 3%;         
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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В конце мая нас ожидает затяжная и интенсивная вспышка, которая приведет к магнитной буре с 27 по 29 мая. В этот период рекомендуем избегать как физических, так и эмоциональных нагрузок, больше отдыхать.

Напомним,

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