Магнитные бури 17 мая 2020: чего ожидать украинцам
17 мая 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине: названа дата мощного всплеска
Прогнозируются ли магнитные бури в воскресенье, 17 мая?
В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца спрогнозировали благоприятную солнечную погоду на воскресенье, 17 мая.возмущения не окажут влияния на здоровье человека. Это отличная возможность провести время активно, например, на природе.
Солнечная погода 17 мая:
- Вероятность магнитных бурь – 3%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Напомним,