Магнитные бури 19 мая 2020: чего ожидать украинцам

19 мая 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури 19 мая 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 19 мая?

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца прогнозируют небольшие всплески солнечной активности во вторник, 19 мая.

Читайте такжеУченые назвали температуру воздуха, которая остановит распространение коронавируса
Геомагнитные возмущения, которые фиксировались накануне, почти полностью сойдут на нет. Солнечная погода ожидается благоприятная, поводов для беспокойства нет. 

Солнечная погода 19 мая:                                  

  • Вероятность магнитных бурь – 7%;         
  • Солнечные пятна отсутствуют. 

Читайте такжеМедики назвали самый важный витамин для здоровья
Напоминаем вам, что конец месяца ожидается сложный из-за сразу нескольких магнитных бурь. Первая прогнозируется на 23 мая, еще одна — в период с 27 по 29 мая. 

Напомним,

Облако тегов

магнитная буря

Материалы по теме

Магнитные бури сегодня в Украине: названа дата мощного всплеска
Гороскопы

Магнитные бури сегодня в Украине: названа дата мощного всплеска
Магнитные бури сегодня в Украине: названа дата мощного всплеска
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине: названа дата мощного всплеска
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)
10 лет спустя: Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданные признания

10 лет спустя: Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданные признания
Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)

Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)
Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
Женские секреты: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 11.05.2020)

Женские секреты: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 11.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK