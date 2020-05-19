Магнитные бури 19 мая 2020: чего ожидать украинцам
19 мая 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 19 мая?
В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца прогнозируют небольшие всплески солнечной активности во вторник, 19 мая.возмущения, которые фиксировались накануне, почти полностью сойдут на нет. Солнечная погода ожидается благоприятная, поводов для беспокойства нет.
Солнечная погода 19 мая:
- Вероятность магнитных бурь – 7%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Напомним,