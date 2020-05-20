Магнитные бури 20 мая 2020: чего ожидать украинцам

20 мая 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури 20 мая 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 20 мая?

По сообщениям Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, в среду, 20 мая, геомагнитная обстановка будет неспокойной, ожидаются возмущения. 

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Магнитные бури окажутся минимальными, однако они тоже несут опасность для здоровья людей, в том числе гипертоников и украинцев, чувствительных к смене погодных условий. 

Солнечная погода 20 мая:                                   

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;         
  • Солнечные пятна отсутствуют. 

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Отметим, что конец мая будет сложным с точки зрения солнечной погоды, прогнозируются мощные магнитные бурь, самой затяжной окажется солнечная вспышка, которая достигнет земли 27 мая и продлится вплоть до 29 мая.

Напомним,

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