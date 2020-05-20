Магнитные бури 20 мая 2020: чего ожидать украинцам
20 мая 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 20 мая?
По сообщениям Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, в среду, 20 мая, геомагнитная обстановка будет неспокойной, ожидаются возмущения.бури окажутся минимальными, однако они тоже несут опасность для здоровья людей, в том числе гипертоников и украинцев, чувствительных к смене погодных условий.
Солнечная погода 20 мая:
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Напомним,