Магнитные бури 21 мая 2020: чего ожидать украинцам

21 мая 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури 21 мая 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 21 мая?

Синоптики Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца передают, что в четверг. 21 мая, будут ощущаться последствия магнитных возмущений.

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Поскольку  магнитосфера еще не пришла в норму, зависимым от метеорологических условий людям желательно снизить как физическую, так и эмоциональную нагрузку.  

Солнечная погода 21 мая:                                   

  • Вероятность магнитных бурь – 8%;         
  • Солнечные пятна отсутствуют. 

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Несмотря на то, что май уже подходит к концу, нас ожидает сразу два метеорологических удара, 23 и 27 мая. Магнитные бури могут спровоцировать скачки АД и мигрени, следите за своим здоровьем особенно внимательно.

Напомним,

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