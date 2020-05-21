Магнитные бури 21 мая 2020: чего ожидать украинцам
21 мая 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 21 мая?
Синоптики Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца передают, что в четверг. 21 мая, будут ощущаться последствия магнитных возмущений.магнитосфера еще не пришла в норму, зависимым от метеорологических условий людям желательно снизить как физическую, так и эмоциональную нагрузку.
Солнечная погода 21 мая:
- Вероятность магнитных бурь – 8%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Напомним,