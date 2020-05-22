Магнитные бури 22 мая 2020: чего ожидать украинцам

22 мая 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури 22 мая 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 22 мая?

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца сообщают, что в пятницу, 22 мая, сохранится спокойная геомагнитная обстановка.

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Магнитосфера Земли в этот день будет в стабильном состоянии, возмущения не достигнут уровня, способного повлиять на самочувствие человека. Переживать нет оснований!

Солнечная погода 22 мая:                                    

  • Вероятность магнитных бурь – 5%;         
  • Солнечные пятна отсутствуют. 

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Уже в субботу, 23 мая, ожидается более интенсивная магнитная буря. Постарайтесь накануне выспаться и в течение всего дня не подвергать себя значительным нагрузкам, как физическим, так и эмоциональным.

Магнитные бури сегодня в Украине

Напомним,

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