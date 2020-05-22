Магнитные бури 22 мая 2020: чего ожидать украинцам
22 мая 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 22 мая?
В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца сообщают, что в пятницу, 22 мая, сохранится спокойная геомагнитная обстановка.Магнитосфера Земли в этот день будет в стабильном состоянии, возмущения не достигнут уровня, способного повлиять на самочувствие человека. Переживать нет оснований!
Солнечная погода 22 мая:
- Вероятность магнитных бурь – 5%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури сегодня в Украине
Напомним,