Магнитные бури 23 мая 2020: чего ожидать украинцам

23 мая 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури 23 мая 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 23 мая?

Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца сообщают, что слабая магнитная буря ожидается в субботу, 23 мая. 

Читайте такжеУченые назвали температуру воздуха, которая остановит распространение коронавируса
Магнитосфера Земли в это время будет не такой спокойной, как обычно, однако на самочувствие людей, даже зависимых от изменений метеоусловий, это не повлияет. 

Солнечная погода 23 мая:                                    

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;         
  • Солнечные пятна отсутствуют. 

Читайте такжеМедики назвали самый важный витамин для здоровья
Ранее специалисты прогнозировали мощную бурю на 23 мая, но ситуация изменилась. 

Ожидающиеся магнитные возмущения 27 и 29 мая все еще представляют угрозу для украинцев. Советуем накануне хорошо выспаться, отказаться от алкоголя и вредной пищи, на протяжении всего дня не допускать обезвоживания организма. 

Магнитные бури сегодня в Украине

Напомним,

Облако тегов

магнитная буря

Материалы по теме

Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)
Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)

Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 12 выпуске от 16.05.2020

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 12 выпуске от 16.05.2020

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)
Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)

Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK