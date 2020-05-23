Магнитные бури 23 мая 2020: чего ожидать украинцам
Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 23 мая?
Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца сообщают, что слабая магнитная буря ожидается в субботу, 23 мая.Магнитосфера Земли в это время будет не такой спокойной, как обычно, однако на самочувствие людей, даже зависимых от изменений метеоусловий, это не повлияет.
Солнечная погода 23 мая:
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Ожидающиеся магнитные возмущения 27 и 29 мая все еще представляют угрозу для украинцев. Советуем накануне хорошо выспаться, отказаться от алкоголя и вредной пищи, на протяжении всего дня не допускать обезвоживания организма.
Напомним,