Магнитные бури 24 мая 2020: чего ожидать украинцам
24 мая 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в воскресенье, 24 мая?
В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца информируют о слабой магнитной буре в воскресенье, 24 мая.Магнитосфера не будет спокойной, однако магнитные возмущения не повлияют на самочувствие людей. Можете не переживать об ухудшении состояния здоровья.
Солнечная погода 24 мая:
- Вероятность магнитных бурь – 15%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Напомним,