Магнитные бури 24 мая 2020: чего ожидать украинцам

24 мая 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури 24 мая 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в воскресенье, 24 мая?

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца информируют о слабой магнитной буре в воскресенье, 24 мая.

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Магнитосфера не будет спокойной, однако магнитные возмущения не повлияют на самочувствие людей. Можете не переживать об ухудшении состояния здоровья. 

Солнечная погода 24 мая:                                    

  • Вероятность магнитных бурь – 15%;         
  • Солнечные пятна отсутствуют. 

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Отметим, что самая мощная магнитная буря в мае ожидается в период с 27 по 29 мая. Пережить ее помогут нормальный сон, достаточное количество воды, отсутствие эмоциональных и физических нагрузок. 

Напомним,

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