Магнитные бури 25 мая 2020: чего ожидать украинцам

25 мая 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури 25 мая 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 25 мая?

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца составили прогноз геомагнитной обстановки на понедельник, 25 мая. 

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Магнитосфера в этот день будет совершенно спокойной, никакого дискомфорта из-за метеорологических условий украинцы не будут ощущать. Неделя начнется благоприятно. 

Солнечная погода 25 мая:                                     

  • Вероятность магнитных бурь – 1%;         
  • Солнечные пятна отсутствуют. 

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Советуем подготовиться к мощным магнитным всплескам, которые прогнозируются в период с 27 по 29 мая. В эти дни желательно избегать физических нагрузок и морального истощения, следите за количеством выпитой воды!

Напомним,

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