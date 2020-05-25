Магнитные бури 25 мая 2020: чего ожидать украинцам
25 мая 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 25 мая?
В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца составили прогноз геомагнитной обстановки на понедельник, 25 мая.Магнитосфера в этот день будет совершенно спокойной, никакого дискомфорта из-за метеорологических условий украинцы не будут ощущать. Неделя начнется благоприятно.
Солнечная погода 25 мая:
- Вероятность магнитных бурь – 1%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Напомним,