Магнитные бури 26 мая 2020: чего ожидать украинцам
26 мая 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 26 мая?
Синоптики Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца сообщили, что погода во вторник, 26 мая, прогнозируется благоприятная.Магнитосфера останется спокойной, даже зависимые от метеорологических условий люди не почувствуют дискомфорта.
Солнечная погода 26 мая:
- Вероятность магнитных бурь – 1%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
- питайтесь рационально, употребляйте больше овощей и фруктов,
- пейте достаточно жидкости, от сладких напитков откажитесь,
- не переедайте в этот день, уменьшите порцию,
- сократите потребление кофе до необходимого минимума,
- больше находитесь на свежем воздухе,
- избегайте стрессов.
Напомним,