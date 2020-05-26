Магнитные бури 26 мая 2020: чего ожидать украинцам

26 мая 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури 26 мая 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 26 мая?

Синоптики Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца сообщили, что погода во вторник, 26 мая, прогнозируется благоприятная. 

Читайте такжеУченые назвали температуру воздуха, которая остановит распространение коронавируса
Магнитосфера останется спокойной, даже зависимые от метеорологических условий люди не почувствуют дискомфорта. 

Солнечная погода 26 мая:                                     

  • Вероятность магнитных бурь – 1%;         
  • Солнечные пятна отсутствуют. 

Читайте такжеМедики назвали самый важный витамин для здоровья
Однако уже сейчас следует готовиться к мощной вспышке, которая начнется 27 мая и продлится до 29 мая. Чтобы снизить негативное влияние на свой организм, придерживайтесь таким правил, одобренных медиками:

  • питайтесь рационально, употребляйте больше овощей и фруктов,
  • пейте достаточно жидкости, от сладких напитков откажитесь,
  • не переедайте в этот день, уменьшите порцию,
  • сократите потребление кофе до необходимого минимума, 
  • больше находитесь на свежем воздухе,
  • избегайте стрессов.

Напомним,

Облако тегов

магнитная буря

Материалы по теме

Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)
Холостяк-10: кто победил в шоу 22.05.2020

Холостяк-10: кто победил в шоу 22.05.2020
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)
Как я сразу не приметил ее?: Владимир Остапчук впервые представил публике свою новую возлюбленную

Как я сразу не приметил ее?: Владимир Остапчук впервые представил публике свою новую возлюбленную

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)
Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)

Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK