Магнитные бури 27 мая 2020: чего ожидать украинцам

27 мая 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури 27 мая 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 27 мая?

Синоптики Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца предупреждают, что в среду, 27 мая, начнется затяжная магнитная буря.

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Магнитосфера в этот день будет находиться в возбужденном состоянии, а люди, реагирующие на смену погоды, должны быть особенно осторожными. Возрастает вероятность приступов мигрени, головной боли, скачков артериального давления. 

Солнечная погода 27 мая:                                      

  • Вероятность магнитных бурь – 17%;         
  • Солнечные пятна отсутствуют. 

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Скорее всего, магнитная буря окончательно сойдет на нет лишь 29 мая. На протяжении нескольких дней советуем придерживаться основных правил, которые снижают негативное влияние бури на организм человека:

  • добавьте в рацион больше овощей и фруктов,
  • следите за водным балансом организма,
  • не переедайте в эти дни,
  • сократите потребление кофе,
  • находитесь на свежем воздухе. 

Напомним,

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