Магнитные бури 27 мая 2020: чего ожидать украинцам
27 мая 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 27 мая?
Синоптики Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца предупреждают, что в среду, 27 мая, начнется затяжная магнитная буря.Магнитосфера в этот день будет находиться в возбужденном состоянии, а люди, реагирующие на смену погоды, должны быть особенно осторожными. Возрастает вероятность приступов мигрени, головной боли, скачков артериального давления.
Солнечная погода 27 мая:
- Вероятность магнитных бурь – 17%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
- добавьте в рацион больше овощей и фруктов,
- следите за водным балансом организма,
- не переедайте в эти дни,
- сократите потребление кофе,
- находитесь на свежем воздухе.
Напомним,