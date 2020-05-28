Магнитные бури 28 мая 2020: чего ожидать украинцам

28 мая 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури 28 мая 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 27 мая?

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца сообщают о сильной магнитной буре, которая продлится до пятницы. 

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Магнитосфера находится в возбужденном состоянии, поэтому людям очень важно тщательно следить за состоянием своего организма. Магнитные бури способны вызывать мигрень и скачки артериального давления.  

Солнечная погода 28 мая:                                      

  • Вероятность магнитных бурь – 20%;         
  • Солнечные пятна отсутствуют. 

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Наступил момент самой мощной майской магнитной бури. Чтобы снизить негативное влияние на организм, старайтесь придерживаться простых правил, например, употреблять больше овощей и фруктов, не допускать чувства жажды, достаточно спать, гулять на улице. Не рекомендуется заниматься тяжелой физической работой. 

Напомним,

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