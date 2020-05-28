Магнитные бури 28 мая 2020: чего ожидать украинцам
28 мая 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 27 мая?
В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца сообщают о сильной магнитной буре, которая продлится до пятницы.Магнитосфера находится в возбужденном состоянии, поэтому людям очень важно тщательно следить за состоянием своего организма. Магнитные бури способны вызывать мигрень и скачки артериального давления.
Солнечная погода 28 мая:
- Вероятность магнитных бурь – 20%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Напомним,