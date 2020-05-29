Магнитные бури 29 мая 2020: чего ожидать украинцам
29 мая 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 29 мая?
Синоптики Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца прогнозируют в пятницу, 29 мая, сильную магнитную бурю.Магнитосфера продолжит быть возбужденной, что создает определенные риски для метеозависимых людей. Могут возникнуть раздражительность, головная боль, гипертония, апатия, повышенная утомляемость.
Солнечная погода 29 мая:
- Вероятность магнитных бурь – 20%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Напомним,