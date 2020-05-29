Магнитные бури 29 мая 2020: чего ожидать украинцам

29 мая 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури 29 мая 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 29 мая?

Синоптики Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца прогнозируют в пятницу, 29 мая, сильную магнитную бурю.

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Магнитосфера продолжит быть возбужденной, что создает определенные риски для метеозависимых людей. Могут возникнуть раздражительность, головная боль, гипертония, апатия, повышенная утомляемость.

Солнечная погода 29 мая:                                       

  • Вероятность магнитных бурь – 20%;         
  • Солнечные пятна отсутствуют. 

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В дни магнитных бурь врачи советуют отказаться от усиленных физических нагрузок и спланировать день таким образом, чтобы избежать стрессов и нервного напряжения. Пейте больше воды и питайтесь правильно!

Напомним,

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