Магнитные бури 4 июня 2020: чего ожидать украинцам

4 июня 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури 4 июня 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине: названа дата мощного всплеска

Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 4 июня?

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца сообщают, что в четверг, 4 июня, космическая погода будет благоприятной. 

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На протяжении всего дня магнитосфера останется в спокойном состоянии, совсем незначительные вспышки не повлияют на самочувствие украинцев в этот день.

Солнечная погода 4 июня:                                       

  • Вероятность магнитных бурь – 4%;          
  • Солнечные пятна отсутствуют. 

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Однако расслабляться рано, синоптики предупреждают о том, что нас ожидают магнитные бури средней мощности (2,5 балла из 5) 8 и 9 июня соответственно. Готовиться к геомагнитному удару советуем заранее.

Рекомендуем спать не менее 8 часов, больше гулять на свежем воздухе, отказаться от вредных привычек.

Напомним,

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магнитная буря

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Магнитные бури сегодня в Украине

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