Магнитные бури 4 июня 2020: чего ожидать украинцам
Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 4 июня?
В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца сообщают, что в четверг, 4 июня, космическая погода будет благоприятной.магнитосфера останется в спокойном состоянии, совсем незначительные вспышки не повлияют на самочувствие украинцев в этот день.
Солнечная погода 4 июня:
- Вероятность магнитных бурь – 4%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Рекомендуем спать не менее 8 часов, больше гулять на свежем воздухе, отказаться от вредных привычек.
Напомним,