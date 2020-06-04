Магнитные бури 4 июня 2020: чего ожидать украинцам

Магнитные бури сегодня в Украине: названа дата мощного всплеска

Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 4 июня?

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца сообщают, что в четверг, 4 июня, космическая погода будет благоприятной.

Солнечная погода 4 июня:

Вероятность магнитных бурь – 4%;

Солнечные пятна отсутствуют.

На протяжении всего дня магнитосфера останется в спокойном состоянии, совсем незначительные вспышки не повлияют на самочувствие украинцев в этот день.

Однако расслабляться рано, синоптики предупреждают о том, что нас ожидают магнитные бури средней мощности (2,5 балла из 5) 8 и 9 июня соответственно. Готовиться к геомагнитному удару советуем заранее.

Рекомендуем спать не менее 8 часов, больше гулять на свежем воздухе, отказаться от вредных привычек.

Напомним,