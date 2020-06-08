Магнитные бури 8 июня 2020: чего ожидать украинцам

8 июня 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури 8 июня 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 8 июня?

Синоптики из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца предупреждают о повышении солнечной активности в понедельник, 8 июня.

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В понедельник украинцев ожидает дополнительный выходной день, однако провести его специалисты советуют без эмоциональных и физических нагрузок. Дело в том, что именно в этот день ожидается магнитная вспышка силой 2,5 балла.

Солнечная погода 8 июня:                                        

  • Вероятность магнитных бурь – 15%;          
  • Солнечные пятна отсутствуют. 

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Магнитные бури такой мощности считаются средними по силе, они могут привести к тревожности, апатии, скачкам давления и мигреням. Старайтесь побольше гулять на свежем воздухе, алкоголь и жирная пища лишь усугубят состояние. 

Напомним,

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