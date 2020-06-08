Магнитные бури 8 июня 2020: чего ожидать украинцам
8 июня 2020 00:10
Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Синоптики из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца предупреждают о повышении солнечной активности в понедельник, 8 июня.
В понедельник украинцев ожидает дополнительный выходной день, однако провести его специалисты советуют без эмоциональных и физических нагрузок. Дело в том, что именно в этот день ожидается магнитная вспышка
силой 2,5 балла.
Солнечная погода 8 июня:
- Вероятность магнитных бурь – 15%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури такой мощности считаются средними по силе, они могут привести к тревожности, апатии, скачкам давления и мигреням. Старайтесь побольше гулять на свежем воздухе, алкоголь и жирная пища лишь усугубят состояние.
Напомним,