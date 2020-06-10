Магнитные бури 10 июня 2020: чего ожидать украинцам
Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 10 июня?
В среду, 10 июня, магнитная буря, которая два дня подвергала опасности здоровье людей, сойдет окончательно на нет, отмечают специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.вспышка останется в прошлом. Однако обратите внимание, что последствия магнитных бурь могут ощущаться еще несколько дней, будьте осторожны.
Солнечная погода 10 июня:
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Напомним,