Магнитные бури 10 июня 2020: чего ожидать украинцам

10 июня 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури 10 июня 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 10 июня?

В среду, 10 июня, магнитная буря, которая два дня подвергала опасности здоровье людей, сойдет окончательно на нет, отмечают специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

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Магнитная вспышка останется в прошлом. Однако обратите внимание, что последствия магнитных бурь могут ощущаться еще несколько дней, будьте осторожны. 

Солнечная погода 10 июня:                                        

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;          
  • Солнечные пятна отсутствуют. 

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Обращаем внимание на то, что магнитные бури особенно опасны для гипертоников и людей, страдающих от мигреней. Если вы входите в эту категорию, то накануне магнитных бурь постарайтесь снизить эмоциональное напряжение. 

Напомним,

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