Магнитные бури 12 июня 2020: чего ожидать украинцам
12 июня 2020 00:10
Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Магнитные бури в июне
Синоптики прогнозировали всего лишь один кризисный период с высокой солнечной активностью, магнитные бури мы пережили 8 и 9 июня.
С тех пор ситуация наладилась и остается стабильной.
В последний рабочий день на текущей неделе магнитные бури не будут нас беспокоить. Вспышки, если и возникнут, будут незначительными и на нас не повлияют.
Солнечная погода 12 июня:
- Вероятность магнитных бурь – 2%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури несут в себе опасность для людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний. Во время бурь у них может повышаться давление. Но в такие дни дискомфорт иногда испытывают и здоровые люди, он проявляется раздражительностью, головными болями, апатией.
Напомним,