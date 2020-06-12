Магнитные бури 12 июня 2020: чего ожидать украинцам

Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 12 июня?

Магнитные бури в июне

Синоптики прогнозировали всего лишь один кризисный период с высокой солнечной активностью, магнитные бури мы пережили 8 и 9 июня.

С тех пор ситуация наладилась и остается стабильной.

Солнечная погода 12 июня:

Вероятность магнитных бурь – 2%;

Солнечные пятна отсутствуют.

В последний рабочий день на текущей неделе магнитные бури не будут нас беспокоить. Вспышки, если и возникнут, будут незначительными и на нас не повлияют.

Магнитные бури несут в себе опасность для людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний. Во время бурь у них может повышаться давление. Но в такие дни дискомфорт иногда испытывают и здоровые люди, он проявляется раздражительностью, головными болями, апатией.

Напомним,