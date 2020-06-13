Магнитные бури 13 июня 2020: чего ожидать украинцам

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 13 июня?

Магнитные бури в июне

Солнечная погода 13 июня:

Вероятность магнитных бурь – 1%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Магнитные бури июня остались позади, установилась благоприятная солнечная погода. Исключением не станет и суббота. Проведите ее активно, но не забудьте взять маску, отправляясь в общественное место.

Магнитные возмущения провоцируют скачки давления, мигрени, даже здоровые люди в такие дни ощущают апатию или приступы агрессии. Следите за расписанием магнитных бурь на сайте TV.UA. Будьте здоровы!

Напомним,