Магнитные бури 13 июня 2020: чего ожидать украинцам
13 июня 2020 00:20
Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Магнитные бури в июне
Магнитные бури июня остались позади, установилась благоприятная солнечная погода. Исключением не станет и суббота. Проведите ее активно, но не забудьте взять маску, отправляясь в общественное место.
Солнечная погода 13 июня:
- Вероятность магнитных бурь – 1%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные возмущения провоцируют скачки давления, мигрени, даже здоровые люди в такие дни ощущают апатию или приступы агрессии. Следите за расписанием магнитных бурь на сайте TV.UA. Будьте здоровы!
Напомним,