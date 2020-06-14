Магнитные бури 14 июня 2020: чего ожидать украинцам

14 июня 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури 14 июня 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в воскресенье, 14 июня?

Магнитные бури в июне   

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Мощные вспышки, которые прогнозировали синоптики, остались позади. Ситуация стабилизировалась, а воскресенье, 14 июня, не станет исключением. Ожидается спокойная геомагнитная обстановка!

Солнечная погода 14 июня:                                         

  • Вероятность магнитных бурь – 2%;          
  • Солнечные пятна отсутствуют. 

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Магнитные бури прежде всего влияют на людей, которые ощущают на себе последствия метеорологических изменений. Во время бурь могут возникать мигрени, повышается риск колебаний артериального давления. 

Напомним,

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магнитная буря

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