Магнитные бури 14 июня 2020: чего ожидать украинцам
14 июня 2020 00:20
Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Магнитные бури в июне
Мощные вспышки, которые прогнозировали синоптики, остались позади. Ситуация стабилизировалась, а воскресенье, 14 июня, не станет исключением. Ожидается спокойная геомагнитная обстановка!
Солнечная погода 14 июня:
- Вероятность магнитных бурь – 2%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури прежде всего влияют на людей, которые ощущают на себе последствия метеорологических изменений. Во время бурь могут возникать мигрени, повышается риск колебаний артериального давления.
Напомним,