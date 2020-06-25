Как алкоголь влияет на качество сна?

Как алкоголь влияет на качество сна?

Алкоголь помогает быстрее уснуть, однако ухудшает качество самого сна.

Доктор медицинских наук и специалист по терапевтической медицине Центра здоровья в Сент-Джон Кейт Хайнзерлинг отметила парадоксальное влияние алкоголя на отдых.

По ее словам, вещества, которые вызывают сонливость и могут продлить сон, в целом мешают организму восстановиться.

Вы не будете отдыхать так же, как и без алкоголя. Постоянное употребление спиртного даже провоцирует бессонницу. Мы видим привычку употреблять спиртное у каждого третьего человека, который обращается к нам из-за проблем со сном и с бессонницей.

Алкоголь нарушает циркадные ритмы

Они вызывают сонливость в нужное время и помогают просыпаться после длительного сна. Для организма циркадные ритмы являются внутренними часами, а алкоголь усложняет, например, выработку мелатонина.

Около 27 разных исследований доказали и то, что спиртные напитки мешают полноценному отдыху, поскольку организму приходится заниматься их выведением и нейтрализацией, на что уходит колоссальное количество энергии и ресурсов.

Напомним,