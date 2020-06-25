Как алкоголь влияет на качество сна?
Алкоголь помогает быстрее уснуть, однако ухудшает качество самого сна.
По ее словам, вещества, которые вызывают сонливость и могут продлить сон, в целом мешают организму восстановиться.
Вы не будете отдыхать так же, как и без алкоголя. Постоянное употребление спиртного даже провоцирует бессонницу. Мы видим привычку употреблять спиртное у каждого третьего человека, который обращается к нам из-за проблем со сном и с бессонницей.
Алкоголь нарушает циркадные ритмы
Около 27 разных исследований доказали и то, что спиртные напитки мешают полноценному отдыху, поскольку организму приходится заниматься их выведением и нейтрализацией, на что уходит колоссальное количество энергии и ресурсов.
Напомним,