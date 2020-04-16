Планета на карантине: Канада – продажа алкоголя и закрытие магазинов марихуаны

16 апреля 2020 17:30 Александр Кива
Планета на карантине: Канада – продажа алкоголя и закрытие магазинов марихуаны

Как и везде, в Канаде также нарушают правила — подробности в материале TV.UA.

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Какие ограничения в связи с пандемией коронавируса ввели в стране, где проживает самая большая диаспора украинцев, и как власти Канады помогают своим жителям, разузнал журналист проекта «Джедаи» на канале 2+2 Максим Хотиленко.  

Главные правила карантина в стране кленового листа от украинки, которая проживает в провинции Онтарио ниже.

Самоизоляция. ТЦ, рестораны и парки закрыты. Выходить можно только при крайней необходимости, придерживаясь дистанции – 2 метра.

Штрафы. Некоторые канадцы все равно нарушают правила, сдирая наклейки-ограничители и гуляя с детьми возле озер. Штраф за несоблюдение правил – 1000 долларов (≈27 700 грн). Штраф для владельца ресторана или другого бизнеса услуг около 750 долларов (20 300 грн). Большие корпорации, которые не внедряют ограничения, должны выплатить полмиллиона долларов.

Петиция за марихуану. Магазины с алкоголем в Онтарио открыты, а вот маркеты с марихуаной премьер-министр решил закрыть. Но ненадолго. Жители провинции уже собирают подписи для петиции, чтобы подобные магазины работали в обычном режиме.     

Помощь государства. Те, кто во время карантина лишился работы и постоянного заработка, могут рассчитывать на помощь от государства в размере 75% от зарплаты.

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Еще больше эксклюзивных историй от украинцев в рубрике «Планета на карантине», а также актуальные новости и подробности последних событий в Украине – по будням в 18:45 в информационно-развлекательном проекте «Джедаи» на канале 2+2.

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