Планета на карантине: Канада – продажа алкоголя и закрытие магазинов марихуаны
Как и везде, в Канаде также нарушают правила — подробности в материале TV.UA.
Главные правила карантина в стране кленового листа от украинки, которая проживает в провинции Онтарио ниже.
Самоизоляция. ТЦ, рестораны и парки закрыты. Выходить можно только при крайней необходимости, придерживаясь дистанции – 2 метра.
Штрафы. Некоторые канадцы все равно нарушают правила, сдирая наклейки-ограничители и гуляя с детьми возле озер. Штраф за несоблюдение правил – 1000 долларов (≈27 700 грн). Штраф для владельца ресторана или другого бизнеса услуг около 750 долларов (20 300 грн). Большие корпорации, которые не внедряют ограничения, должны выплатить полмиллиона долларов.
Петиция за марихуану. Магазины с алкоголем в Онтарио открыты, а вот маркеты с марихуаной премьер-министр решил закрыть. Но ненадолго. Жители провинции уже собирают подписи для петиции, чтобы подобные магазины работали в обычном режиме.
Помощь государства. Те, кто во время карантина лишился работы и постоянного заработка, могут рассчитывать на помощь от государства в размере 75% от зарплаты.