Планета на карантине: Канада – продажа алкоголя и закрытие магазинов марихуаны

Как и везде, в Канаде также нарушают правила — подробности в материале TV.UA.

Какие ограничения в связи с пандемией коронавируса ввели в стране, где проживает самая большая диаспора украинцев, и как власти Канады помогают своим жителям, разузнал журналист проекта « Джедаи » на канале 2+2 Максим Хотиленко.

Главные правила карантина в стране кленового листа от украинки, которая проживает в провинции Онтарио ниже.

Самоизоляция. ТЦ, рестораны и парки закрыты. Выходить можно только при крайней необходимости, придерживаясь дистанции – 2 метра.

Штрафы. Некоторые канадцы все равно нарушают правила, сдирая наклейки-ограничители и гуляя с детьми возле озер. Штраф за несоблюдение правил – 1000 долларов (≈27 700 грн). Штраф для владельца ресторана или другого бизнеса услуг около 750 долларов (20 300 грн). Большие корпорации, которые не внедряют ограничения, должны выплатить полмиллиона долларов.

Петиция за марихуану. Магазины с алкоголем в Онтарио открыты, а вот маркеты с марихуаной премьер-министр решил закрыть. Но ненадолго. Жители провинции уже собирают подписи для петиции, чтобы подобные магазины работали в обычном режиме.

Помощь государства. Те, кто во время карантина лишился работы и постоянного заработка, могут рассчитывать на помощь от государства в размере 75% от зарплаты.

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