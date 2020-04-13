Планета на карантине: Великобритания – украинка о штрафах и компенсации зарплат

Эксклюзив 13 апреля 2020 13:30 Александр Кива
Планета на карантине: Великобритания – украинка о штрафах и компенсации зарплат
Планета на карантине: Великобритания – украинка о штрафах и компенсации зарплат

Страна, в которой людям в самоизоляции компенсирует заработную плату, где штрафы больно кусается, а общественный транспорт не останавливается.

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Особенности проведения карантина в стране, где коронавирусом заболел сам премьер-министр, разузнал журналист проекта «Джедаи на канале 2+2 в новой рубрике «Планета на карантине».

Прямо из центра опустошенного Лондона украинка рассказала о главных изменениях в Великобритании и условиях карантина.

Самоизоляция. Как и во всех странах мира, главное ограничение – самоизоляция. Выходить на улицу можно только за продуктами, в аптеки и по состоянию здоровья.

Прогулки. Один раз в день англичане могут выйти на улицу, пробежку или велопрогулку.

Транспорт. Общественный транспорт работает, но количество маршрутов уменьшилось.

Штрафы. На улице обязательно держать дистанцию в 2 метра, собираться группами нельзя (не более 2 человек). Нарушители могут получить предупреждение или штраф в размере 60 фунтов (≈2000 грн).

Помощь государства. Сотрудникам государственных структур, которые во время карантина остались без работы, выплачивается компенсация от власти в размере 80% от размера зарплаты!

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Еще больше эксклюзивных историй от украинцев о карантине в разных уголках мира, а также актуальные новости и подробности последних событий в Украине – по будням в 18:45 в информационно-развлекательном проекте «Джедаи» на канале 2+2.

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