Планета на карантине: Великобритания – украинка о штрафах и компенсации зарплат
Страна, в которой людям в самоизоляции компенсирует заработную плату, где штрафы больно кусается, а общественный транспорт не останавливается.
Прямо из центра опустошенного Лондона украинка рассказала о главных изменениях в Великобритании и условиях карантина.
Самоизоляция. Как и во всех странах мира, главное ограничение – самоизоляция. Выходить на улицу можно только за продуктами, в аптеки и по состоянию здоровья.
Прогулки. Один раз в день англичане могут выйти на улицу, пробежку или велопрогулку.
Транспорт. Общественный транспорт работает, но количество маршрутов уменьшилось.
Штрафы. На улице обязательно держать дистанцию в 2 метра, собираться группами нельзя (не более 2 человек). Нарушители могут получить предупреждение или штраф в размере 60 фунтов (≈2000 грн).
Помощь государства. Сотрудникам государственных структур, которые во время карантина остались без работы, выплачивается компенсация от власти в размере 80% от размера зарплаты!