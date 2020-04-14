Планета на карантине: Израиль – отслеживание больных через мобильные телефоны

Израиль – первая страна, которой удалось отслеживать заболевших коронавирусом через обычное мобильное приложение.

Как именно это происходит, рассказала украинка, проживающая за рубежом, в новой рубрике проекта « Джедаи » на канале 2+2 «Планета на карантине».

Самоизоляция. Главное правило карантина в Израиле – сидеть дома. Детские садики, школы, ТЦ, развлекательные центры и салоны красоты закрыты, а рестораны работают только на доставку.

Прогулки. Гулять в парке, ходить на море и в гости запрещено. Выйти за продуктами, на прогулку или в аптеку можно в маске, и только в пределах своего района – не более 100 метров от дома. Еще одно ограничение – нельзя собираться группами (не более 2 людей).

Штрафы. Штраф за нарушение карантина – 150 долларов (≈4000 грн). Владельцы бизнесов в сфере услуг, которые не прекратили работать, получают штраф в размере 1500 долларов (≈40700 грн). Инфицированным коронавирусом при нарушении самоизоляции штраф – 1500 долларов, а также возможна криминальная ответственность (лишение свободы от 3 до 7 лет).

Отслеживание заболевших. МОЗ Израиля первые в мире создали приложение, которое помогает отслеживать передвижения всех людей, у которых диагностировал коронавирус. Он показывает их маршрут, а также возможное пересечение вас с заболевшим.

Еще больше эксклюзивных историй от украинцев о карантине в разных уголках мира, а также актуальные новости и подробности последних событий в Украине – по будням в 18:45 в информационно-развлекательном проекте «Джедаи» на канале 2+2.