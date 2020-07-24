В августе синоптики прогнозируют сразу 5 магнитных бурь
24 июля 2020 09:30
Алла Лысак
Магнитные бури в августе 2020: чего ожидать украинцам
Нас ожидает сложный месяц и сразу несколько кризисных периодов.
Солнце в августе снова будет активным и украинцам придется справляться сразу с несколькими волгами магнитных бурь
. Геомагнитные возмущения будут влиять на здоровье человека в такие дни:
- 1 августа,
- 9 - 10 августа,
- 27 - 28 августа.
Готовиться к магнитным бурям следует заблаговременно, чтобы снизить негативное влияние на сердечно-сосудистую систему.
Постарайтесь накануне спать не менее 8 часов, свободное время проводить на свежем воздухе, заниматься легкими видами спорта. Стресс не пойдет вам на пользу, в совокупности с возмущениями геомагнитного поля он может спровоцировать скачки давления.
Напомним,