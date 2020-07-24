В августе синоптики прогнозируют сразу 5 магнитных бурь

24 июля 2020 09:30 Алла Лысак
В августе синоптики прогнозируют сразу 5 магнитных бурь
Магнитные бури в августе 2020: чего ожидать украинцам

Нас ожидает сложный месяц и сразу несколько кризисных периодов.

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Солнце в августе снова будет активным и украинцам придется справляться сразу с несколькими волгами магнитных бурь. Геомагнитные возмущения будут влиять на здоровье человека в такие дни:

  • 1 августа, 
  • 9 - 10 августа,
  • 27 - 28 августа.

Готовиться к магнитным бурям следует заблаговременно, чтобы снизить негативное влияние на сердечно-сосудистую систему.

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Постарайтесь накануне спать не менее 8 часов, свободное время проводить на свежем воздухе, заниматься легкими видами спорта. Стресс не пойдет вам на пользу, в совокупности с возмущениями геомагнитного поля он может спровоцировать скачки давления.

Напомним,

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