Магнитные бури сегодня в Украине
23 июля 2020 00:30
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 23 июля?
Магнитные бури в июлеСиноптики сообщают, что в четверг, 23 июля, сохранится благоприятная геомагнитная обстановка. Вспышки на главной звезде нашей системы не будут настолько интенсивными, чтобы повлиять на самочувствие людей.
Солнечная погода 23 июля:
- Вероятность магнитных бурь – 1%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Не менее важно отдыхать и гулять на воздухе.
Напомним,