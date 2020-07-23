Магнитные бури сегодня в Украине

23 июля 2020 00:30 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 23 июля?

Магнитные бури в июле      

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Синоптики сообщают, что в четверг, 23 июля, сохранится благоприятная геомагнитная обстановка. Вспышки на главной звезде нашей системы не будут настолько интенсивными, чтобы повлиять на самочувствие людей. 

Солнечная погода 23 июля:                                    

  • Вероятность магнитных бурь – 1%;                  
  • Солнечные пятна отсутствуют.  

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Следующая волна магнитных бурь ожидает нас в конце месяца, предположительно 29-30 июля. Заблаговременно подготовьтесь к буре, уберите из рациона тяжелую пищу и откажитесь от алкогольных напитков.

Не менее важно отдыхать и гулять на воздухе. 

Напомним,

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магнитная буря

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Магнитные бури сегодня в Украине
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Магнитные бури сегодня в Украине
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Магнитные бури сегодня в Украине
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Магнитные бури сегодня в Украине

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