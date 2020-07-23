Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 23 июля?

Магнитные бури в июле

Солнечная погода 23 июля:

Вероятность магнитных бурь – 1%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщают, что в четверг, 23 июля, сохранится благоприятная геомагнитная обстановка. Вспышки на главной звезде нашей системы не будут настолько интенсивными, чтобы повлиять на самочувствие людей.

Следующая волна магнитных бурь ожидает нас в конце месяца, предположительно 29-30 июля. Заблаговременно подготовьтесь к буре, уберите из рациона тяжелую пищу и откажитесь от алкогольных напитков.

Не менее важно отдыхать и гулять на воздухе.

Напомним,