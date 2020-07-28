Врачи рассказали о неочевидных причинах болей в ногах: вы удивитесь
Боль в ногах не всегда можно объяснить одной только активной прогулкой. Врачи назвали еще пару неочевидных причин, которые вас точно удивят.
Плохая поза во сне
Многие врачи склонны думать, что положение тела во время сна прямо пропорционально влияет и на общее состояние ног. Таким образом, поза лежа на животе создает дополнительную нагрузку для икроножных мышц. Поэтому вы можете испытывать и дискомфорт, и боль. Специалисты склоняются к выбору позы лежа на боку.
Нарушение водного баланса
Беременность
Тут уже дело времени. Для будущих мамочек боль в ногах является частым гостем. Дело в том, что беременность влияет на кровеносную и нервную системы женщины. Именно поэтому и могут возникать боли с отеками.
Недостаток микроэлементов
Обычно боль в ногах характерна при нехватке магния, калия либо кальция. Дело в том, что именно эти микроэлементы отвечают за водно-солевой баланс, а также помогают организму лучше работать.
Напомним,