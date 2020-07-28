Врачи рассказали о неочевидных причинах болей в ногах: вы удивитесь

Боль в ногах не всегда можно объяснить одной только активной прогулкой. Врачи назвали еще пару неочевидных причин, которые вас точно удивят.

Плохая поза во сне

Боль в ногах имеет множество видов происхождения. Это может быть и перенапряжение мышц , и более серьезные причины, от которых нужно немедленно избавляться.

Многие врачи склонны думать, что положение тела во время сна прямо пропорционально влияет и на общее состояние ног. Таким образом, поза лежа на животе создает дополнительную нагрузку для икроножных мышц. Поэтому вы можете испытывать и дискомфорт, и боль. Специалисты склоняются к выбору позы лежа на боку.

Нарушение водного баланса

Беременность

Помните о правиле водного баланса? Вместе с ним вам нужно учитывать еще и сезонность. К примеру, летом необходимо выпивать до 3 литров воды в сутки. В противном случае, вы можете чувствовать спазмирование мышц ног. Также частыми гостями в вашем теле могут стать судороги. Исправить это можно только путем питья воды.

Тут уже дело времени. Для будущих мамочек боль в ногах является частым гостем. Дело в том, что беременность влияет на кровеносную и нервную системы женщины. Именно поэтому и могут возникать боли с отеками.

Недостаток микроэлементов

Обычно боль в ногах характерна при нехватке магния, калия либо кальция. Дело в том, что именно эти микроэлементы отвечают за водно-солевой баланс, а также помогают организму лучше работать.

Напомним,