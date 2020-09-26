Магнитные бури сегодня в Украине

26 сентября 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 26 сентября?

Магнитные бури в сентябре 

Читайте такжеУченые назвали температуру воздуха, которая остановит распространение коронавируса
Синоптики сообщают, что первый выходной день недели пройдет в благоприятной обстановке. Активность Солнца находится на низком уровне, геомагнитные бури в субботу, 26 сентября, беспокоить нас не будут. 

Солнечная погода 26 сентября                 

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                         
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

Читайте такжеМедики назвали самый важный витамин для здоровья
Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. После текущей магнитной бури нас ожидает небольшой перерыв, а затем очередное возмущение, которое начнется ориентировочно 29 сентября.

Медики рекомендуют во время магнитных бурь ограничить употребление вредной пищи и алкоголя. 

Облако тегов

магнитная буря погода погода в Украине Солнце

Материалы по теме

Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
26 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

26 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Один за всех: за что родная мать отправила 13-летнего сына в психиатрическую больницу
Анонсы на ТВ

Один за всех: за что родная мать отправила 13-летнего сына в психиатрическую больницу
Лунный гороскоп на 26 сентября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 26 сентября 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Невероятная правда о звездах: 5 откровенных признаний Дмитрия Коляденко

Невероятная правда о звездах: 5 откровенных признаний Дмитрия Коляденко
Ароматные баклажаны в кляре (рецепт)

Ароматные баклажаны в кляре (рецепт)
Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)

Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)

Популярное видео

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)

Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)
Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Расколотые сны: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 22.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 22.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK