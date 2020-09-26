Магнитные бури сегодня в Украине
26 сентября 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 26 сентября?
Магнитные бури в сентябреСиноптики сообщают, что первый выходной день недели пройдет в благоприятной обстановке. Активность Солнца находится на низком уровне, геомагнитные бури в субботу, 26 сентября, беспокоить нас не будут.
Солнечная погода 26 сентября
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Медики рекомендуют во время магнитных бурь ограничить употребление вредной пищи и алкоголя.