Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 26 сентября?

Магнитные бури в сентябре

Солнечная погода 26 сентября

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщают, что первый выходной день недели пройдет в благоприятной обстановке. Активность Солнца находится на низком уровне, геомагнитные бури в субботу, 26 сентября, беспокоить нас не будут.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. После текущей магнитной бури нас ожидает небольшой перерыв, а затем очередное возмущение, которое начнется ориентировочно 29 сентября.

Медики рекомендуют во время магнитных бурь ограничить употребление вредной пищи и алкоголя.