Магнитные бури в октябре 2020: чего ожидать украинцам

28 сентября 2020 10:30 Александр Кива
Магнитные бури в октябре 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури в октябре 2020: чего ожидать украинцам
pixabay.com

Геомагнитные возмущения негативно влияют на организм человека, советуем заранее ознакомиться с расписанием кризисных дней в октябре.

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Магнитные возмущения могут существенно снижать качество жизни человека, у некоторых они провоцируют скачки АД, другие ощущают себя подавленными, возможны и возникновения головных болей.

Медики считают дни бурь кризисными, советуют в эти периоды не нагружать себя работой, спортом или эмоционально насыщенными событиями. 

1 октября 2020 года – магнитные возмущения  

Сентябрь попрощается с нами мощной магнитной бурей, которая начнется 29 сентября. В первые дни октября мы еще будем ощущать последствия бури, возмущения окончательно сойдут на нет лишь к среде, 2 октября.

Магнитная буря – 20-25 октября

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Самая мощная магнитная буря октября прогнозируется на период с 20 по 25 число. В это время Солнце будет находиться на пике активности, нам придется пережить несколько дней возмущений и бурь, мощность которых будет доходить до G1.

Напомним,

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