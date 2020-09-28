Магнитные бури в октябре 2020: чего ожидать украинцам

Геомагнитные возмущения негативно влияют на организм человека, советуем заранее ознакомиться с расписанием кризисных дней в октябре.

Магнитные возмущения могут существенно снижать качество жизни человека, у некоторых они провоцируют скачки АД, другие ощущают себя подавленными, возможны и возникновения головных болей.

Медики считают дни бурь кризисными, советуют в эти периоды не нагружать себя работой, спортом или эмоционально насыщенными событиями.

1 октября 2020 года – магнитные возмущения

Сентябрь попрощается с нами мощной магнитной бурей, которая начнется 29 сентября. В первые дни октября мы еще будем ощущать последствия бури, возмущения окончательно сойдут на нет лишь к среде, 2 октября.

Магнитная буря – 20-25 октября

Самая мощная магнитная буря октября прогнозируется на период с 20 по 25 число. В это время Солнце будет находиться на пике активности, нам придется пережить несколько дней возмущений и бурь, мощность которых будет доходить до G1.

Напомним,