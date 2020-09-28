Магнитные бури в октябре 2020: чего ожидать украинцам
Геомагнитные возмущения негативно влияют на организм человека, советуем заранее ознакомиться с расписанием кризисных дней в октябре.
Медики считают дни бурь кризисными, советуют в эти периоды не нагружать себя работой, спортом или эмоционально насыщенными событиями.
1 октября 2020 года – магнитные возмущения
Сентябрь попрощается с нами мощной магнитной бурей, которая начнется 29 сентября. В первые дни октября мы еще будем ощущать последствия бури, возмущения окончательно сойдут на нет лишь к среде, 2 октября.
Магнитная буря – 20-25 октября
Напомним,