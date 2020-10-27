Магнитные бури в ноябре 2020: чего ожидать украинцам

Синоптики подготовили предварительное расписание магнитных бурь на ноябрь 2020 года.

Магнитные возмущения приносят неприятности людям, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, мигрени и других хронических болезней; способствуют возникновению слабости и головой боли.

Во время бурь желательно больше отдыхать, не нагружать себя работой и избегать стрессов.

Небольшие геомагнитные возмущения в ноябре

Специалисты прогнозируют незначительные возмущения 1, 7, 16, 23-25 ноября. Скорее всего, их ощутят люди, которые реагируют на изменения погодных условий, но большого дискомфорта они не принесут, можно не переживать.

Магнитная буря – 17-22 ноября

Во второй половине ноября нас ожидает мощная магнитная буря, начнется она во вторник, 17 октября, а завершится — в воскресенье, 22 ноября. Пик придется на субботу, 21 ноября, советуем остаться в выходные дома.

Напомним,