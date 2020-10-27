Магнитные бури в ноябре 2020: чего ожидать украинцам

27 октября 2020 09:30 Алла Лысак
Магнитные бури в ноябре 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури в ноябре 2020: чего ожидать украинцам
pixabay.com

Синоптики подготовили предварительное расписание магнитных бурь на ноябрь 2020 года.

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Магнитные возмущения приносят неприятности людям, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, мигрени и других хронических болезней; способствуют возникновению слабости и головой боли.

Во время бурь желательно больше отдыхать, не нагружать себя работой и избегать стрессов. 

Небольшие геомагнитные возмущения в ноябре 

Специалисты прогнозируют незначительные возмущения 1, 7, 16, 23-25 ноября. Скорее всего, их ощутят люди, которые реагируют на изменения погодных условий, но большого дискомфорта они не принесут, можно не переживать. 

Магнитная буря – 17-22 ноября

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Во второй половине ноября нас ожидает мощная магнитная буря, начнется она во вторник, 17 октября, а завершится — в воскресенье, 22 ноября. Пик придется на субботу, 21 ноября, советуем остаться в выходные дома. 

Напомним,

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