Магнитные бури в ноябре 2020: чего ожидать украинцам
Синоптики подготовили предварительное расписание магнитных бурь на ноябрь 2020 года.
Во время бурь желательно больше отдыхать, не нагружать себя работой и избегать стрессов.
Небольшие геомагнитные возмущения в ноябре
Специалисты прогнозируют незначительные возмущения 1, 7, 16, 23-25 ноября. Скорее всего, их ощутят люди, которые реагируют на изменения погодных условий, но большого дискомфорта они не принесут, можно не переживать.
Магнитная буря – 17-22 ноября
Напомним,