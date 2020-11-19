Магнитные бури сегодня в Украине

19 ноября 2020 08:00 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 19 ноября?

Магнитные бури в ноябре   

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Синоптики сообщают, что в четверг, 19 ноября, геомагнитная обстановка останется благоприятной. Возмущения, если и возникнут, не окажут значительного влияния на самочувствие и здоровье людей. 

Солнечная погода 19 ноября     

  • Вероятность магнитных бурь – 1%;                               
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури могут провоцировать дискомфорт, депрессивные состояния, слабость и апатию.

В ноябре нас ожидает затяжная магнитная буря, которая начнется 23 ноября, а завершится 25 ноября. 

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