Магнитные бури сегодня в Украине
19 ноября 2020 08:00
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 19 ноября?
Магнитные бури в ноябреСиноптики сообщают, что в четверг, 19 ноября, геомагнитная обстановка останется благоприятной. Возмущения, если и возникнут, не окажут значительного влияния на самочувствие и здоровье людей.
Солнечная погода 19 ноября
- Вероятность магнитных бурь – 1%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
В ноябре нас ожидает затяжная магнитная буря, которая начнется 23 ноября, а завершится 25 ноября.