Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 19 ноября?

Магнитные бури в ноябре

Солнечная погода 19 ноября

Вероятность магнитных бурь – 1%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщают, что в четверг, 19 ноября, геомагнитная обстановка останется благоприятной. Возмущения, если и возникнут, не окажут значительного влияния на самочувствие и здоровье людей.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури могут провоцировать дискомфорт, депрессивные состояния, слабость и апатию.

В ноябре нас ожидает затяжная магнитная буря, которая начнется 23 ноября, а завершится 25 ноября.